Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntag auf der Autobahn 24 in Höhe der Raststätte Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) angefahren und dabei ums Leben gekommen. Der junge Mann hielt sich vermutlich mit anderen Menschen in der Nähe der Fahrbahn auf, um ein Selfie zu machen, wie Zeugen bestätigten.