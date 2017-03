Rendsburg. Die Lehrer an den Gymnasien in Schleswig-Holstein haben sich deutlich für eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren ausgesprochen. Alle Erfahrungen der letzten zehn Jahre hätten gezeigt, dass die Kürzung der gymnasialen Schulzeit um ein Schuljahr ein pädagogischer Fehler gewesen sei, sagte der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Helmut Siegmon, beim Jahreskongress des Verbandes nach dessen Angaben am Donnerstag in Rendsburg.

Es sei weder zu einer Qualitätssteigerung noch zu höherer Studierfähigkeit oder zu größerer Effizienz der schulischen Arbeit gekommen. Stattdessen befürworteten drei Viertel der betroffenen Eltern bundesweit eine Rückkehr zu G9, also einer neunjährigen Gymnasialzeit.

„Daraus haben so unterschiedliche Landesregierungen wie die Niedersachsens und Bayerns die richtigen Konsequenzen gezogen, die Albig-Regierung allerdings nicht“, sagte Siegmon laut Pressemitteilung. „Wir lassen uns allerdings ebenso wenig wie die parlamentarische Opposition entmutigen, wenn wir vom SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner mit dem Vorwurf gerüffelt werden, wir störten den Schulfrieden.“ Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Fraktionschef Daniel Günther, hat eine flächendeckende Rückkehr zu G9 für den Fall angekündigt, dass seine Partei die nächste Regierung führt.

Kritik am "schleichenden Angleichungsprozess"

Der Philologenverband kritisierte, es gebe einen schleichenden Prozess der Angleichung von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, den einzig verbliebenen weiterführenden Schularten. Ein falscher Schritt in diese Richtung ist aus Sicht Siegmons, dass die zweite Phase der Lehrerausbildung nicht mehr an die Schularten gebunden werde, sondern allenfalls an die Schulstufen. „Damit würden intellektuelle und pädagogische Unterschiede zwischen den Schularten verwischt und den Referendaren suggeriert, diese Unterschiede seien marginal und zu vernachlässigen.

Ein weiteres Indiz für einen Angleichungsprozess sei der Verzicht der Landesregierung auf eine verbindliche Schulartempfehlung nach Klasse 4 durch die Grundschullehrer. „Die Eltern werden hier allein gelassen“, meinte Siegmon.

dpa