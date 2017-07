Kiel. „Die Folgekosten dieser invasiven Art sind enorm. Die Bekämpfung ist dringend notwendig. Und auch möglich – das beweist Niels Jensen in Kiel“, sagt Angelika Elak von den Naturfreunden Schleswig-Holstein. Eine Aufklärungsaktion soll jetzt dazu beitragen, dass die Pflanze keine Chance mehr hat.

Niels Jensen bahnt sich einen Weg durch den Grüngürtel an der Kieler Universität. Der 69-Jährige, der früher im Kieler Umweltamt gearbeitet hat, weiß, wo sein Gegner wächst. Seit 30 Jahren kämpft der Mann aus Schwentinental gegen die Herkulesstaude, auch Riesenbärenklau genannt. Damals galt es als schick, die stattliche Staude im Garten zu haben. „ Oft wurden die riesigen Doldenblüten von Urlaubsreisen als Schmuck mitgebracht – und schon beim Transport fand die erste Verbreitung statt. Andere kauften die Samen oder kleine Pflanzen, um im Garten solch einen Hingucker zu haben“, erzählt Jensen.

So bekämpfen Sie Riesenbärenklau im Garten

Doch nach ein paar Jahren wurde allen klar, was die Pflanze aus dem Kaukasus anrichtet. Eine einzige Pflanze kann mit ihren 10.000 bis 100.000 Samen den kompletten Garten überwuchern und sich massiv ausbreiteten. Denn im Gegensatz zum Kaukasus, wo die Herkulesstaude in Bergregionen mit anderen Pflanzen und Tieren eine austarierte Lebensgemeinschaft bildet, können ihr die heimischen Pflanzen und Sträucher in Deutschland kein Paroli bieten. Sie werden mit Herkuleskraft verdrängt. Damit geht auch die Lebensgrundlage für viele Tierarten verloren.

Doch auch Menschen können durch die Pflanzen geschädigt werden. Kommt der gifthaltige Pflanzensaft auf die Haut und die Stelle wird gleichzeitig oder später mit Sonnenlicht bestrahlt, dann entstehen schmerzhafte Brandwunden, mitunter nässende Blasen. Besonders Kinder sind gefährdet, weil sie die stabilen Pflanzenstängel gern als Stöcker oder Blasrohre nutzen. Und so mancher bekommt bereits durch die Drüsenhaare an Stängeln und Blättern Verbrennungen.

Riesenbärenklau abschneiden oder ausgraben?

Niels Jensen sieht sich Handschuhe an und packt seine Machete aus. Dichte Kleidung und Handschuhe sind ein Muss. „Die Machete kann man durch ein scharfes, starkes Küchenmesser ersetzen“, sagt Jensen und schlägt mit schnellen, schrägen Schnitten die Blätter einer Pflanze ab, dann die kleineren Blüten und zum Schluss etwa in zwei Meter Höhe den Stängel mit der Hauptblüte. „Diese Blüte hier hat schon Samen entwickelt. Deshalb muss sie in einem dichten Sack entsorgt werden, am besten über die graue Tonne in der Müllverbrennung.“

Die Blüten, die noch weiß sind, können dagegen mit den Stängeln und Blätter liegen bleiben oder kompostiert werden. „In drei Wochen komme ich zur Nachkontrolle wieder. Danach stirbt die Pflanze ab.“ Damit ist das Problem aber nicht erledigt. Denn die Samen können locker sieben Jahre lang keimen. Immer wieder wachsen Pflanzen nach, die am besten sofort ausgegraben werden. Ausgraben, abschlagen - das muss man konsequent jedes Jahr machen, bis der Bestand erlischt.