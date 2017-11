Gefahrguteinsatz an der Berufsschule Elmshorn

Zu einem Gefahrguteinsatz an der beruflichen Schule in Elmshorn sind am Freitagnachmittag 80 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Gefahrguteinheit ausgerückt. Acht Personen mussten ambulant behandelt werden. Eine weitere Person kam ins Krankenhaus.