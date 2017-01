Geflügelpest Kreis Steinburg löst Katastrophenalarm aus

In einem Putenbetrieb im Kreis Steinburg hat sich die Geflügelpest ausgeweitet. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wies in der Nacht zum Donnerstag auch in einem weiteren Teil des Betriebs den hoch ansteckenden Erreger des Subtyps H5N5 nach. 15.300 Tiere müssen getötet werden. Der Kreis löste Katastrophenalarm aus.