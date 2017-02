Gehaltsverbesserungen Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Für höhere Gehälter haben am Mittwoch Landesbedienstete in Schleswig-Holstein die Arbeit niedergelegt. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi schätzte, dass sich tausende Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligten. Die Gewerkschaften verlangen Gehaltsverbesserungen im Volumen von sechs Prozent.