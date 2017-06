Kaltenkirchen. Um den 40 Tonnen schweren Lastwagen aufzustellen, müsse das Obst und Gemüse vermutlich mit Hand hinausgetragen werden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Seit 8.20 Uhr sind der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt. 18 Tonnen Ladung müssen umgeladen werden, bevor der Sattelzug aufgerichtet werden kann, so die Polizei. Zum Aufrichten wird schweres Gerät benötigt. Dann wird später auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich über die Mittagszeit an.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Von KN-online