Ein vierjähriger Junge hat in einem Lübecker Kindergarten beim Spielen mit einem Feuerzeug Kleidungsstücke in Brand gesteckt. Nach Polizeiangaben entdeckte ein Vater das Feuer und trat geistesgegenwärtig die Flammen an einer Jacke und einem Rucksack aus. So entstand nur ein geringer Sachschaden.