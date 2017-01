Die zwei Insassen eines blauen VW Golf hatten am Nachmittag riesiges Glück und können ihren zweiten Geburtstag feiern. Auf einer spiegelglatten Straße in Hoisdorf kam ihr Wagen am Sonnabend von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun. Ein massiver Holzpfahl verfehlte den Beifahrer nur um wenige Zentimeter.