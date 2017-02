Große Städte in SH Busfahrer-Streik weitet sich aus

Große Städte in SH

Nicht nur Kiel ist am Mittwoch vom Streik der Busfahrer betroffen. Viele Pendler und Schüler in Flensburg, Neumünster und Lübeck stehen ebenso vor Problemen. Die Gewerkschaft hat in den vier Kommunen zu einem Warnstreik der Busfahrer ab Betriebsbeginn aufgerufen.