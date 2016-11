Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht im Sachsenwald bei Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit einem Großaufgebot nach einer vermissten 22-jährigen Kollegin. Die Frau ist seit Donnerstag als vermisst gemeldet, sei aber schon am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Zudem habe die vermisste Polizistin am Mittwoch ihre Dienstwaffe nicht wie vorgeschrieben in ihrem Schrank bei der Polizei gelassen.

Es gebe Hinweise, dass sich die Vermisste vor ihrem Verschwinden am S-Bahnhof Aumühle in Hamburg aufgehalten habe. Zusammen mit Kollegen aus Schleswig-Holstein durchkämmte eine Hundertschaft der Hamburger Polizei am Freitagmittag unter anderem den an Aumühle angrenzenden Sachsenwald.

Auch ein Hubschrauber und mehrere Suchhunde waren im Einsatz. Am Freitagnachmittag war die 22-Jährige noch vermisst. Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht. Ein Polizeisprecher erklärte, es sei kein Abschiedsbrief gefunden worden. Zuvor hatte der „ sh:z“ über den Fall berichtet.

dpa