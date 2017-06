Elmshorn. Dunkle Rauchwolken über Elmshorn: Ein Feuer auf dem Dach des Elmshorner Jacobs-Werkes hat am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Rund 250 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um die Flammen auf dem Dach des Fabrikgebäudes in rund 33 Meter Höhe zu bekämpfen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Um das Feuer überhaupt erreichen zu können, setzte die Feuerwehr neben herkömmlichen Löschfahrzeugen auch einen rund 54 Meter hohen Teleskop-Mast ein. Knapp drei Stunden später hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle gebracht, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in den frühen Abend an. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt.

Kurz nach 12.30 Uhr waren schwarze Rauchsäulen von dem Dach der Fabrik aufgestiegen. Wenig später breiteten sich die Flammen weiter aus und brachten mehrere der blauen Schornsteine zum Einsturz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die rund 100 Angestellten des Werkes konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Für den Zeitraum der Löscharbeiten sperrte die Polizei zahlreiche Straßen rund um den Einsatzort. So kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. In der Fabrik werden Kaffeepads hergestellt.

Von der betroffenen Firma wird eine Brandwache gestellt.

