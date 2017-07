Kiel. „Die Höhe der Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein hat verheerende Wirkung auf den Bau bezahlbarer Wohnungen“, stellen Breitner und Orth in einem gemeinsamen Brief an Finanzministerin Monika Heinold fest. „Für Kommunen ist sie ein großes Hemmnis.“ Bestes Beispiel sei die 8200-Einwohner-Gemeinde Heikendorf: 2019 fielen dort 40 von derzeit 80 Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung heraus – in einem begehrten Umfeld, wo Leerstand nahezu nicht vorkomme und die Preise für Eigentumswohnungen seit Jahren steigen. Dort halte ein Investor eine Fläche vor, die er eigentlich für einen Lebensmittelmarkt erworben hatte, die sich aber viel besser für Wohnbebauung eigne. Umgekehrt verfüge die Gemeinde über ein Grundstück, das sie mit dem Investor tauschen könnte, weil sich der Standort für einen Nahversorger anbiete. Das Problem: Bei einem Flächentausch würde Grunderwerbsteuer „im mittleren sechsstelligen Bereich“ anfallen. „Entsprechend steigt die wirtschaftlich notwendige Miete“, heißt es im Schreiben.

Mit einer Steuerbefreiung für Grundstücke, auf denen mietpreisgebundene Wohnungen entstehen sollen, würde Kommunen eine aktive Baulandpolitik leichter fallen, schreiben Breitner und Orth.