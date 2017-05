Grundschüler in SH 23 200 gehen an weiterführende Schulen

Kiel. Zum Stichtag 31. März sind demnach 10 389 Mädchen und Jungen an den Gymnasien und Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil aufgenommen worden. 12 811 neue Fünftklässer wechseln nach den Ferien an eine Gemeinschaftsschule, 8395 davon an eine Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe.

Weiter hohe Nachfrage bei Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

Ein einheitlicher Trend lasse sich auch dieses Jahr nicht erkennen: Der landesweite Anteil der Aufnahmen an den Gymnasien sei stabil, es gebe jedoch regionale Unterschiede. So seien die Zahlen in den Flensburg, Pinneberg und Plön gegenüber dem Vorjahr 2016/17 deutlich gesunken, dagegen meldeten die Gymnasien in den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Stormarn sowie in der Stadt Lübeck deutliche Steigerungen. Für die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe gelte, dass die Nachfrage nach Schulplätzen landesweit nach wie vor deutlich größer sei als das Angebot an Plätzen. Auch hier gibt es den Angaben zufolge regionale Unterschiede.

