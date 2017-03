In Schleswig-Holstein können sich ausgewählte Grundschulen und Förderzentren bald an zwei Tagen in der Woche kostenlos Obst, Gemüse und Milch liefern lassen. Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Bildungsminsterin Britta Ernst (SPD) griffen zum Sparschäler, um das EU-Schulprogramm zu bewerben.