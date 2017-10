Kiel. Wie die Bundespolizei am Sonntag meldete, wurde der 30-Jährige am Freitag von Zivilfahndern in einem am Bahnhof in Richtung Kiel stehenden Zug festgenommen.

Der Mann stehe aufgrund von Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras in dringendem Verdacht, seit Juli vorigen Jahres mindestens sieben Gepäckdiebstähle im Hauptbahnhof und im Flughafen begangen zu haben. Er soll einen Komplizen gehabt haben.

Von dpa