Hamburg. Am Morgen waren die traditionellen Feuer noch wegen drohender starker Windböen und der daraus resultierenden Gefahr für Reetdachhäuser in der Nähe untersagt worden.

Nach Protesten gegen das Verbot hatte man sich darauf geeinigt, erst gegen 20 Uhr endgültig über die Feuer zu entscheiden.

Die Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand haben in Hamburg eine langjährige Tradition und ziehen jedes Jahr Zehntausende Menschen an.

Osterfeuer in Schleswig-Holstein

Von dpa