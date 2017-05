Hamburg Über 2000 Teilnehmer bei 1.-Mai-Demo

Hamburg. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot haben am Montagabend mehr als 2000 Linksextremisten in Hamburg demonstriert. Die sogenannte revolutionäre 1.-Mai-Demonstration begann an der Sternschanze und bewegte sich mit Sprechchören in Richtung Jungfernstieg. Zu Zwischenfällen kam es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei hielt Wasserwerfer in Bereitschaft und beobachtete die Lage von einem Hubschrauber aus. Sie gab die Teilnehmerzahl mit 2500 an.

In der Vergangenheit war es im Anschluss an die Mai-Demonstration immer wieder zu Ausschreitungen von sogenannten Autonomen gekommen. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die Aktion in diesem Jahr vor allem wegen des gut zwei Monate später stattfindenden G20-Gipfels, zu dem Anfang Juli Linksextremisten aus ganz Europa in Hamburg erwartet werden. An der Spitze des Demonstrationszuges vom Montag hieß es auf einem roten Transparent: «G20 entern! - Krieg und Krise haben System!». Auf einem anderen Banner stand: «Für Klassenkampf und Revolution!» Auch Fahnen mit dem Bild des Chefs der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, waren zu sehen.

Bereits am Vormittag hatten in Hamburg fast 8000 Menschen an einer Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes teilgenommen. Auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) war dabei.

Von dpa