Handballspiel Kronshagen Deckenplatte fällt auf Zuschauer

Kronshagen. Die Stimmung in der Sporthalle war gut, als das Handballspiel in der SH-Liga um 19.30 Uhr angepfiffen wurde: 260 Zuschauern wollten wissen, ob die HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve den TSV Kronshagen besiegen und sich damit den Aufstieg sichern würde. Doch dann, nach etwa 50 Minuten, endete das Spiel abrupt. Im äußeren Tribünenbereich hatte sich eine Rigipsplatte gelöst und war auf mehrere Zuschauer gestürzt. Kurze Zeit später waren Rettungsdienst, Polizei und Wolfgang Fittkau vor Ort. "Die Platte war etwa 2,50 mal ein Meter groß. Auf dem Spielfeld wäre der Aufprall bei einer Deckenhöhe von sieben, acht Metern deutlich stärker gewesen. Aber im Tribünenbereich sind es vielleicht zweieinhalb Meter. Es war also noch Glück im Unglück, dass nicht mehr passiert ist", sagt Fittkau, der für die Gemeinde Kronshagen den Bereitschaftsdienst am Wochenende übernommen hatte. Er selbst hat nur eine leicht verletzte Frau gesehen. "Auch wenn es nur äußerlich eine Beule am Kopf war, sollte sie ins Krankenhaus gebracht werden."

Die Polizei habe, wie in solchen Fällen üblich, eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung geschrieben. "Die Halle wurde sofort gesperrt. Am Dienstag wird das Bauamt den Fall untersuchen und prüfen, ob weitere Platten locker sind und was gemacht werden muss. Der Schulsport kann dort erst einmal nicht stattfinden." Nach Angaben der Polizei erwiesen sich die Verletzungen bei den betroffenen Zuschauern als gering.

Das Spiel wurde nach der Unterbrechung in der benachbarten Sporthalle des Gymnasiums fortgesetzt - allerdings ohne Zuschauer, weil es dort keine Tribüne gibt. Die HSG hat der Vorfall offenbar nicht aus dem Konzept gebracht: Am verspäteten Ende stand es 20 : 24. Die HSG hat damit den Aufstieg geschafft. Den Mannschaften wird das Spiel nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben.