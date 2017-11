Alles klar für die Bergung

Kiel. Mit Ebbe und Flut spülen täglich tonnenweise Sand um das Schiff. Da auch in den kommenden Tagen keine ruhige Wetterlage erwartet wird, wollen die niederländischen Bergungsexperten der Firma Smit Salvage aus Rotterdam so schnell wie möglich an die Arbeit gehen. Die Niederländer hatten innerhalb von 48 Stunden zwei ihrer stärksten Schlepper aus Schottland und Dänemark zu dem 225 Meter langen Havaristen verlegt und einen Bergungsplan ausgearbeitet. „Wir haben nur einen Versuch“, hieß es. Wenn man das Schiff nicht schnell frei bekomme, werde es von Tag zu Tag mehr eingespült.

Am Mittwoch hatten die Mitarbeiter der Firma Smit Salvage die Schlepper „Fairmount Summit“ und „Union Manta“ in Wilhelmshaven mit besonders belastungsfähigen Schleppleinen, so genannten Dyneema-Leinen, ausgerüstet. Diese Trossen können auch bei voller Zuglast der beiden Schlepper der Belastung standhalten. Mittwochabend wurden die Leinen an der „Glory Amsterdam“ befestigt und der Bergungsinspektor erteilte die Freigabe.

Ursprünglich hatte das Havariekommando einen Bergungsversuch nach eingehender Prüfung aller Pläne der Niederländer für Freitag terminiert. „Die Vorgabe ist, dass die Bergung bei Tageslicht erfolgen muss“, sagte Michael Friedrich vom Havariekommando. Nach dem Abpumpen der 22000 Tonnen Ballastwasser aus den Tanks könnten heute um 9 Uhr mit dem Hochwasser die Schlepper starten. Die 2000 Tonnen Schwer- und Dieselöl im Schiff sind weiter die größte Gefahr für die Umwelt. Ein Umpumpen auf andere Schiffe hätte Tage gedauert und sei auch sehr riskant, heißt es. Für Notfälle wurde Ölbekämpfungsmaterial nach Langeoog verlegt.

Von Behling Frank