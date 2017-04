Kiel. Am Freitag bekommen „Rasmus“, „Frauke“, „Claudia“, „Pinguin“, „No 1“ und „Medland“ Ostseewasser unter den Kiel. Die sechs Boote haben ihr Heimatrevier vor Helgoland verlassen und Kurs auf Kiel genommen. Am Donnerstag passierte die kleine Flottille den Nord-Ostsee-Kanal. Gefahren werden die Boote von Besatzungen des Helgoländer Anlandedienstes sowie Mitgliedern des Vereins zum Erhalt der Helgoländer Börteboote.

Die Boote „Rasmus“, „Claudia“ und „No 1“ waren am Mittwoch von Helgoland aufgebrochen. Nach einer Übernachtung in Freiburg an der Elbe hatten sich von der dortigen Hatecke Werft die drei weiteren Boote angeschlossen. Die wendigen und extrem robusten Börteboote sollen am Freitag gegen 12 Uhr in Kiel vor dem Landeshaushalt eintreffen. Dort wollen die Besatzungen dem Ministerpräsidenten Torsten Albig persönlich einen Antrag zur Aufnahme der Helgoländer Börteboote in das bundesweite Verzeichnis des Unesco-Weltkulturerbes überreichen.

Die Besatzungen der Boote machen sich Sorgen um die Zukunft. Bislang durften die Fahrgastschiffe die Passagiere für Helgoland nur auf einem Ankerplatz vor dem Hafen mit den Börtebooten ausschiffen. Lediglich der Passagierkatamaran „Halunder Jet“ aus Hamburg darf direkt im Hafen von Helgoland festmachen. Wenn weitere Schiffe diese Ausnahmegenehmigung bekommen, würden die Börteboote überflüssig. Seit 1952 werden diese Boote für die Übersetzdienste zu den Passagierschiffen eingesetzt.