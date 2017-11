Erster Nachwuchs bei den Kegelrobben

Helgoland. Kegelrobben kommen in den Wintermonaten von November bis Ende Januar zur Welt. Das extrem dichte, weiße Fell schützt den Nachwuchs in den ersten Lebenswochen vor Kälte und Wind. Da das Fell nicht wasserdicht ist, müssen sich kleine Robben vor ihrem ersten Ausflug in die Nordsee eine isolierende Speckschicht anfuttern. Das schaffen sie dank der fetthaltigen Muttermilch in nur drei bis vier Wochen. Ihr Geburtsgewicht von 10 bis 14 Kilogramm hat sich dann auf rund 50 Kilo erhöht.

Der Verein Jordsand betreut gemeinsam mit den Naturschutzbeauftragten der Gemeinde Helgoland den unter Naturschutz stehenden Kegelrobbenbestand. Im letzten Jahr zählten Naturschützer insgesamt 354 Jungtiere auf Helgoland.

Von KN-online