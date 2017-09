Polizei sucht Täter nach Tötungsdelikt in Disko

Kiel/Henstedt-Ulzburg. Am 2. September, gegen 04.10 Uhr, wurde ein 22-jähriger junger Mann in der "Black Lounge" der Diskothek "Joy", Henstedt-Ulzburg, grundlos zu Boden geschlagen. Noch am Boden liegend erhielt er einen weiteren Schlag. Der junge Mann lag seitdem im Koma und verstarb fünf Tage später an den schweren Kopfverletzungen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet erneut um Zeugenhinweise und veröffentlicht neben dem bereits bekannten Foto ein weiteres Bild, das den Täter beim Verlassen der "Black Lounge" zeigt. Weiterhin wird ein Phantombild veröffentlicht, welches nach Angaben einer Augenzeugin gefertigt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/52806-0.