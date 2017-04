Henstedt-Ulzburg. Zwar wurde in den sozialen Medien über die Idee diskutiert, aber recht schnell hatten die Leser den Braten gerochen. Der Bericht über ein Schienen-Lösch-Sonder-Fahrzeug für die Henstedt-Ulzburger Feuerwehr, der in ganz Schleswig-Holstein eingesetzt werden könne, war ein witziger Aprilscherz.

Zum "Schnuppertag" am 1. April an der Haltestelle Ulzburg-Süd erschienen zwar sechs gut gelaunte Feuerwehrmänner - aber kein Bürger, der auf den Leim gegangen war. Oskar Strathen, Hauke Preuß, Jan Stehr, Gemeindewehrführer Jan Knoll, Matthias Norton und Dirk Asmus amüsierten sich über ihre Idee, die Leser in den April zu schicken. Entstanden war die Idee in den Reihen der Feuerwehrleute und der Gemeindeverwaltung. Auch Bürgermeister Stefan Bauer hatte seinen Spaß dabei und lieferte reichlich Zitate für den Bericht.