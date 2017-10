Herbststurm soll Schleswig-Holstein treffen

Kiel. Schleswig-Holstein steht ein stürmisches Wochenende bevor. Ganz so schlimm wie bei Tief "Xavier", das vor wenigen Wochen heftige Schäden angerichtet hat und den Bahnverkehr für Tage zum Erliegen gebracht hat, wird es voraussichtlich wohl nicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag berichtete. "Aber eines ist klar: Ruhiges Hochdruckwetter mit angenehmen Temperaturen bekommt am Wochenende in Deutschland niemand", sagte Meteorologe Martin Jonas.

"Grischa" bringt stürmisches Wetter

Schuld am stürmischen Wetter ist Tief «Grischa», das sich am Sonnabend und Sonntag von Lappland her in Richtung Finnischer Meerbusen und Baltikum schiebt. Dabei bildet sich nahe dem Oslofjord ein "bissiges Randtief", das für die hohen Windgeschwindigkeiten verantwortlich ist, bisher aber keinen eigenen Namen hat. "Immerhin", sagt Jonas: "Das Intermezzo des kleinen Rebellen ist kurz, schon im Laufe des Sonntags zieht er Richtung Polen und Weißrussland ab."

Für Schleswig-Holstein hat der DWD eine Vorabinformation für Unwetter herausgegeben: Von Sonnabend bis Sonntagvormittag muss an der Nordseeküste und auf Fehmarn mit unwetterartigen Böen zwischen 105 km/h bis 130 km/h (Bft 11 bis 12) aus Nordwest bis Nord gerechnet werden. In Verbindung mit Schauern sind auch im Binnenland unwetterartige Böen nicht ganz ausgeschlossen.

In weiten Teilen des Nordens, im Osten und im Süden soll es bei Sturmstärke um die 80 Kilometer pro Stunde bleiben. Der Höhepunkt ist für den Sonntagmorgen vorhergesagt. Man müsse sich "deswegen jetzt nicht verrückt machen", sagte Jonas, "aber man muss auch am Sonntagmorgen keine Radtour machen, besonders nicht durch den Wald".

Deutsche Bahn bereitet sich schon auf Sturmschäden vor.

Zur Vorsicht bereitet sich die Deutsche Bahn aber auf Sturmeinsätze vor. Das Personal werde verstärkt, Reparaturtrupps stünden bereit, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. Etwaige Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Auch sei "der Einsatz mobiler Einsatztrupps mit Kettensägen" geplant, sagte der Sprecher.

Feuerwehren raten zur Vorsicht

Die rund 1400 Freiwilligen Feuerwehr und vier Berufsfeuerwehren im Land sind darauf vorbereitet. Allen Schleswig-Holsteinern geben sie folgende Tipps:

Der Verband gibt folgende Sicherheitstipps Sichern Sie Ihr Gebäude - achten Sie vor allem auf möglicherweise bereits vorhandene Beschädigungen. Schwachstellen können lose Ziegel, Schornsteine oder Dachrinnen sein.

Stellen Sie Fahrzeuge vorausschauend und sicher ab. Bei älteren Gebäuden, Baustellen oder morschen Bäumen kann der Wind Teile lockern, die dann eventuell auf das Auto herabstürzen können.

Schützen Sie Keller und Niedergänge rechtzeitig vor eindringendem Wasser, wenn Überflutungsgefahr besteht.

Achten Sie darauf, dass Rückschlagventile im Keller funktionsfähig sind.

Entfernen Sie Laub aus Wassereinläufen wie Gullys oder Abflussrinnen.

Sichern Sie Balkone und Terrassen so, dass Möbel oder Pflanzen nicht umhergewirbelt werden können.

Für den Zeitraum während und nach den Sturmausläufern geben die Feuerwehren folgende Tipps:

Verlassen Sie während des Unwetters das Haus möglichst nicht.

Meiden Sie Wälder und Alleen - nicht nur während, sondern auch nach dem Orkan. Instabile Bäume und herab fallende Äste gefährden Sie auch in den Stunden danach.

Wenn Sie Autofahrten nicht vermeiden können Passen Sie ihre Fahrgeschwindigkeit an. Achten Sie auf unvorhergesehene Hindernisse wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste. Beim Ein- und Aussteigen Fahrzeugtüre vorsichtig öffnen und den Griff fest in der Hand halten. Windböen können sonst die Türe aufreißen und erheblichen Schaden anrichten.

Seitenabstand beachten: Vor allem auf Landstraßen können selbst Schwerfahrzeuge wie Lkw oder Busse um mehr als einen Meter versetzen. Im schlimmsten Fall landet man plötzlich im Straßengraben oder gerät auf die Gegenfahrbahn.

Erhöhte Gefahr bei Brücken oder Tunnelausfahrten: Fahrbahnglätte, Dachlasten oder Aufbauten, die eine breite Angriffsfläche bieten, können auch dazu beitragen, dass das Fahrzeug vom Sturm verrissen wird.

Dachlasten und Anhänger sollten an stürmischen Tagen vermieden werden. Der Schwerpunkt sollte möglichst tief liegen, das Gewicht auf beide Fahrzeugachsen verteilt sein.

Wenn man von einer Sturmböe erfasst wird: Ruhe bewahren. Jede heftige Bewegung mit dem Lenkrad macht das Fahrzeug nur noch instabiler. Um das Auto wieder zurück auf die Spur zu bringen, nur gefühlvoll gegenlenken.

Allgemein gilt: Melden Sie bei einem Sturm Gefahrenstellen und Schäden, bei denen Sie Hilfe brauchen, unter der Notrufnummer 112. Bitte melden Sie nur Schäden von denen eine akute Gefahr ausgeht. Kleinere Schäden, von denen keine Gefahr ausgeht, sollen erst nach Ende des Unwetters gemeldet werden.

Von KN-online