204 Schokotafeln im Kofferrraum

Polizeibeamte haben bei einer Routinekontrolle in Ratzeburg am Dienstagabend 204 Tafeln Schokolade, 88 Zahnpastatuben und mehrere Champagnerflaschen in einem Kofferraum gefunden. Der 42 Jahre alte Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer aus Hamburg konnten keine Angaben zur Herkunft machen.