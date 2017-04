Einkaufen ohne Verpackungsmüll: So lautet der Grundgedanke der "Unverpackt"-Läden. 2014 eröffnete Marie Delaperrière in Kiel das erste Geschäfte mit diesem Konzept. Inzwischen sind viele ihrem Beispiel gefolgt. Die Karte zeigt, wo in Deutschland verpackungsfrei eingekauft werden kann.