Ernst Bögershausen (l-r), der den Bürgermeister von Lüneburg spielt, Verena Fiedler als Frau des Ewerführers, Jens-Peter Fiedler als Ewerführer, Horst Brechert und Joachim Möllendorf als Schiffsknechte und Jürgen Thies als Hansekaufmann und Sülfmeister brachten 500 Pfund Michel-Salz, das in Lüneburg gesiedet wurde und am Pfingstsonntag beim Gottesdienst gegen Spenden verteilt wird, in die St.Michaeliskirche.

Quelle: Christophe Gateau/dpa