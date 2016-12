Hochschulen im Norden Weniger Erstsemester als erwartet

An den Hochschulen in Schleswig-Holstein haben sich zu diesem Wintersemester 11.295 Studienanfänger eingeschrieben und damit 8,5 Prozent weniger als von der Kultusministerkonferenz vorhergesagt. Demnach hätten es gut 12.300 sein sollen, wie das Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Kiel mitteilte.