Erst der Sturm und dann die Arbeit. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag das Tief „Axel“ entlang der Ostsee Hafenanlagen und Straßen überschwemmte, begann am Morgen das große Aufräumen. Die erste Bilanz der Nacht wies Schäden in Millionenhöhe entlang der Küste auf.