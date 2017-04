Hohenlieth bei Holtsee Dem Raps blüht eine große Karriere

Holtsee. „Raps hat großes Potenzial, in Zukunft auch verstärkt für eine proteinreiche Ernährung“, sagt Dietmar Brauer. Seit 1997 ist er als geschäftsführender Gesellschafter verantwortlich für die auf Expansion ausgelegte Strategie des mittelständischen Familienunternehmens Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ), das seinen Hauptsitz auf Gut Hohenlieth hat. 265 Mitarbeiter sind in der NPZ-Gruppe beschäftigt, die zum Teil gemeinsam mit Partnern Standorte in vielen Ländern Europas, in Russland, Australien oder Kanada betreibt.

Auf über 1,3 Millionen Hektar Fläche wird in Deutschland (Schleswig-Holstein: 107000) Winterraps angebaut; etwa 50 Prozent des Saatgutes steuert die NPZ bei, in Europa liegt der Marktanteil bei etwa 25 Prozent.

Mit stetig verbesserten Hybridsorten versucht die NPZ, „sich an die stetig ändernden Ansprüche anzupassen“, sagt Dr. Martin Frauen. Der langjährige Saatzuchtleiter weiß auch: „Die Raps-Supersorte, die alle optimalen Merkmale vereint und auf allen Standorten funktioniert, die gibt es nicht.“ Alleine aufgrund des Klimawandels und der relativ langen Zeitdauer, bis eine neue Sorte marktreif durch das Bundessortenamt freigegeben wird, müsse die Genetik der Pflanze immer wieder angepasst werden. „Die Kombinationsmöglichkeiten bei Raps mit etwa 50000 Genen sind da riesig“, sagt Frauen.

Raps habe eine große Zukunft – nicht nur wie bisher als Zusatz beim Treibstoff, als Speiseöl oder Futtermittel, für die Honigproduktion oder als Basis für Kosmetika. Rapsproteine in der Ernährung könnten, sagt Brauer, durch ihre hochwertige Struktur Soja ablösen und auch in der Aquakultur verstärkt Fuß fassen. „Der Markt für pflanzliches Protein wächst rasant und hat noch viel Luft nach oben. Wir glauben an die Zukunft von Raps.“

Die Landwirte in Schleswig-Holstein auch: Die Anbaufläche wuchs im Vorjahresvergleich um 14 Prozent, die voraussichtlichen Erntepreise sollen leicht über Vorjahresniveau bei 35,50 Euro pro Dezitonne liegen.