Ein 15-jähriger Jugendlicher hat gedroht, gezielte Gewalttaten gegen Mitschüler in einer Schule auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland) zu verüben. Die Polizei nahm den 15-Jährigen am Freitag fest und stellte ein Taschenmesser und eine Softair-Pistole bei ihm sicher, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß.