Keine Zeit für saubere Hände

Kiel. Mit einem bundesweiten Aktionstag wollen Verdi und Pflegekräfte am Dienstag auf die Folgen der Arbeitsverdichtung aufmerksam machen. Dazu wollen sich die Pflegekräfte auf einzelnen Stationen strikt an die vorschriftsmäßige Händedesinfektion halten und so den tatsächlichen Zeitaufwand demonstrieren. Teilnehmen wollen nach Angaben von Verdi in Schleswig-Holstein Mitarbeiter im Städtischen Krankenhaus Kiel, im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, im Universitätsklinikum Lübeck und der August- Bier-Klinik in Malente.

Die Händedesinfektion gilt als zentrale Vorsorgemaßnahme gegen Krankenhausinfektionen. Nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts müssen Pflegekräfte in Kliniken vor und nach jedem Patientenkontakt die Hände desinfizieren. Mit Einwirkzeit dauert das mindestens 30 Sekunden – bei bestimmten Keimen länger.

Das sei im Stationsalltag häufig nicht mehr umsetzbar, heißt es bei der Aktion „Saubere Hände“, der nationalen Kampagne zur Verbesserung des Händedesinfektionsverhaltens in deutschen Krankenhäusern. Dort rechnet man vor: Eine Pflegekraft auf einer Intensivstation muss in einer Schicht pro Patient 60 bis 100 mal die Hände desinfizieren. In der Regel müssen jedoch zwei bis drei Patienten versorgt werden. Damit stoße man „ganz klar an die Grenzen des Machbaren für den einzelnen Mitarbeiter“.

Auch in Schleswig-Holstein haben Pflegekräfte ausgerechnet, wie lange sie für die Händedesinfektion benötigen. „Selbst auf einer Normalstation braucht eine Pflegekraft pro Schicht eineinhalb bis zwei Stunden für die Desinfektion. Oft müssen sich die Mitarbeiter aber entscheiden, ob sie häufiger oder schneller bei Patienten sind oder sich die Hände desinfizieren“, sagt Christian Godau von Verdi Kiel/Plön. „Der Arbeitgeber sagt ihnen nicht, welche Arbeit sie weglassen sollen. Mit diesem Gewissenskonflikt werden die Mitarbeiter allein gelassen.“