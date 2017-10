Krankenversicherung? Zu teuer!

Kiel. Betroffen sind auch die Familienangehörigen und eine unbekannte Zahl ohne jede Krankenversicherung. Bürgerbeauftragte, Grüne, FDP, Ärzte und die AOK sehen dringenden Handlungsbedarf.

Auch in die Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg kommen zunehmend Patienten aus der Mittelschicht – Handwerker wie Maurer, Maler, Tischler, aber auch Immobilienmakler, Taxiunternehmer, Webdesigner. „Alle sind krank, konnten aber ihre Krankenversicherung nicht mehr zahlen. Nach zwei Monaten bekommen sie im Gesundheitssystem nur noch im Notfall eine Behandlung. Wir behandeln alle kostenlos, haben schon 360000 Euro für Operationen und Medikamente ausgegeben – alles aus Spenden. Aber wir kommen jetzt an unsere Grenzen“, sagt Praxisgründer und Arzt Dr. Uwe Denker.

Handwerkern brechen Aufträge weg, Kunden zahlen nicht: Gründer verdienen am Anfang manchmal so wenig, dass sie sich als Solo-Selbständige gerade über Wasser halten können. Das Problem: Die Krankenkassenbeiträge werden nicht nach dem tatsächlichen Einkommen berechnet. Stattdessen werden Einkünfte von 4350 Euro zugrunde gelegt – macht 700 Euro Beitrag im Monat. „Kann man anhand der Steuererklärung im nächsten Jahr eine Herabstufung durchsetzen, wird das Einkommen auf 2231 Euro festgelegt und 393 Euro werden für Kranken- und Pflegeversicherung fällig“, erklärt Samiah El Samadoni, Bürgerbeauftragte in Schleswig-Holstein. Doch auch das ist zu viel für Menschen mit einem Einkommen von 1000 bis 1400 Euro im Monat. Sie stehen schnell vor einem Schuldenberg. „Um diese Spirale zu stoppen, kündigen manche ihre Krankenversicherung und haben dann nicht mal mehr Anspruch auf die Notfallversorgung – fatal“, sagt Hardy Bickel von der Schuldnerberatung Kiel. Bei Privatversicherten sei das Problem oft noch größer.