Die besten Restaurants in Schleswig-Holstein

Kiel. Die Spitzenköche Dirk Luther („Meierei“ in Glücksburg), Holger Bodendorf („Bodendorf's“ in Tinnum auf Sylt) und Christian Scharrer („Courtier“ in Weissenhaus) verteidigen in Schleswig-Holstein ihren Spitzenplatz im „Gault&Millau"-Restaurantführer. Sie haben sich jeweils 18 von 20 Punkten erkocht. Damit schnitten sie in Schleswig-Holstein wie im Vorjahr am besten ab, teilte am Montag der Münchner ZS Verlag mit. Insgesamt würdigte der neue „Gault&Millau“ in Schleswig-Holstein 34 Küchenchefs mit einer oder mehreren Kochmützen. Von den acht Köchen mit mindestens 16 Punkten stehen je vier an der Ostsee und auf Sylt am Herd.

Die Spitzenköche in Schleswig-Holstein

Die Bewertung fiel eindeutig aus: Holger Bodendorf überzeugte mit „nicht erlahmender Kreativität“ bei Gerichten wie marinierter Hamachi-Makrele mit gebackenem Kalbskopf in Thymiantee. Dirk Luther punktete mit höchster Produktqualität zum Beispiel bei Fjordgarnelen mit Wasabimayonnaise. Christian Scharrer zünde „Tischfeuerwerke in glitzernden Aromenfarben“, zum Beispiel beim Loup de mer mit Grün- und Passepierre-Algen. Alle drei Köche sind Anfang November bereits vom "Guide Michelin" mit Sternen ausgezeichnet worden.

In der jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2018 bekamen im Norden nur drei Köche eine höhere Note als im Vorjahr: Dietmar Priewe („Sansibar“ in Rantum auf Sylt) steigerte sich auf 15 Punkte, Daniel Phillips („Spices“ in List auf Sylt) auf 14 und André Malewski („Eucken“ in Husum) auf 13 Punkte.

„Gault&Millau": Die Top-Köche in Deutschland

Der 1969 von den Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründete Restaurantführer vergibt nach dem französischen Schulnotensystem 0 bis 20 Punkte. Sieben Köche erreichten mit 19,5 von 20 Punkten die höchste Wertung: