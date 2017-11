Der Advent naht - und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Wo Sie sich in den kommenden Wochen zu einer Tasse Glühwein treffen können, erfahren Sie in der interaktiven Karte.

Übersicht: Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Falls Sie Ihren Weihnachts- oder Wintermarkt auf unserer Karte nicht gefunden haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an onliner@kieler-nachrichten.de. Wir werden ihn dann in die Karte aufnehmen.