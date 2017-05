Kiel. Längere Planungen sind damit zu einem Abschluss gekommen: Ab sofort können die Rettungsleitstellen im Land das Modulare Warnsystem (Mowas) des Bundes nutzen. „Eine schnelle, zielgruppenscharfe und belastbare Kommunikation ist dabei der entscheidende Erfolgsfaktor“, sagte Studt. Den Kern dieses Systems macht eine „Satellitensende- und Empfangsanlage im Eutelsatsystem“ aus, so Sprecherin Jana Ohlhoff. Die Mowas-Ausstattung der Leitstellen in Kiel und Elmshorn finanziert der Bund, für Bad Oldesloe, Harrislee, Lübeck, Neumünster und Norderstedt zahlt das Land. In allen können die Retter auf einen Server zugreifen. Mit dessen Hilfe verschicken sie beispielsweise Warnmeldungen an traditionelle Medien, über das Internet oder benachrichtigen die kostenlose Smartphone-App „Nina“.

In Kiel und im Land wird erweitert

In Kiel sollen Sirenen in Zukunft auch wieder häufiger ertönen. An ihrer Reaktivierung und neuen Alarmen arbeitet die Stadt. Im Katastrophenschutzzentrum im Kieler Grasweg sollen die Kapazitäten erweitert werden, um mehr Material zu lagern.

Im Land kommt ein Kabinettsbeschluss von Ende April zum Tragen: „Wir haben beschlossen, die überalterten Fahrzeuge systematisch zu ersetzen“, sagte Studt. 24,36 Millionen Euro zahlt zunächst das Land für über 60 Fahrzeuge. Bis 2027 zahlen außerdem je zur Hälfte Land und Kommunen 186 weitere Fahrzeuge für 26,2 Millionen. Nach 2027 fließen jährlich zwei Millionen Euro vom Land in den Katastrophenschutz.