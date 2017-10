Islamistischer Gefährder festgenommen

Kiel. Einsatzkräfte haben in Schleswig-Holstein am Mittwoch einen möglichen islamistischen Gefährder festgenommen. Das Innenministerium habe zuvor eine Abschiebungsanordnung gegen den Mann erlassen, sagte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU) am Donnerstag. „Dieser befindet sich in Haft.“ Zu den näheren Umständen könne er mit Rücksicht auf das laufende Verfahren derzeit keine Angaben machen.

Laut Innenministerium erlaubt das Aufenthaltsgesetz eine Abschiebungsanordnung „gegen einen Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne vorherige Ausweisung“.

