Kaum Teenager gehen zum Gesundheitscheck

Kiel. Obwohl der gesundheitliche Check, der zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr stattfinden sollte, von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt wird, nimmt ihn bundesweit weniger als jeder zweite Jugendliche (47,7) wahr.

„Nach den Früherkennungsuntersuchungen für Kinder ist auch die Jugenduntersuchung J1 ein wichtiger Termin und sollte unbedingt genutzt werden“, sagt AOK-Chef Tom Ackermann. Es sei zentral, in der Pubertät die körperliche Entwicklung zu kontrollieren. Bei der Untersuchung wird neben dem Impfstatus die Größe und das Gewicht der Jugendlichen überprüft. „Immer häufiger kommen bei Teenagern heutzutage Essstörungen vor. Auf Probleme wie Magersucht oder Übergewicht kann bei den Untersuchungen eingegangen werden“, so AOK-Sprecher Jens Kuschel. Auch Hautprobleme seien in diesem Alter häufig ein Thema. Zudem schauen Mediziner auf die Organe und das Skelettsystem. Auf diese Weise sollen Fehlhaltungen, die nach Wachstumsschüben auftreten können, oder chronische Krankheiten früh erkannt werden.

Auch gesundheitsgefährdendes Verhalten wie Rauchen oder Alkoholkonsum werden thematisiert. Das Besondere an der Untersuchung sei, dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, ausführlich mit dem Arzt zu sprechen – auch ohne ihre Eltern.

Die AOK Nordwest schreibt alle Versicherten, die in das Alter für die J1-Untersuchung kommen, an und lädt sie zu dem Check ein. Trotzdem gingen im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte hin, 2015 lag die Zahl noch ein wenig höher bei 48,3 Prozent. „Die Untersuchungen für Kinder werden dagegen sehr stark in Anspruch genommen“, so Kuschel. Laut Zahlen des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung nehmen bundesweit rund 80 bis 100 Prozent an den U1- bis U9-Untersuchungen teil.