War der Ausflug für Willi S. verfrüht?

Kiel. Sie warnen vor einem zu großzügig ausgelegtem Strafvollzug. Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagt: „Eine Überprüfung des Landesstrafvollzugsgesetzes steht auf der politischen Agenda“ – dies stehe unabhängig von der Flucht im Koalitionsvertrag.

Willi S. war in Begleitung eines Justizvollzugsbeamten und eines Pastoralreferenten während einer sogenannten Ausführung – einem begleiteten Freigang – am vergangenen Dienstag aus der Wohnung seiner Schwester in Hamburg geflohen. Der Gefängnismitarbeiter war zur Toilette gegangen, der Seelsorger zugleich unaufmerksam, und Willi S. konnte entkommen. Nach einer öffentlichen Fahndung halfen Hinweise, ihn in Hamburg wieder festzunehmen. Ob er zurück in Lübeck oder noch in Hamburg inhaftiert ist, ließ das Ministerium aus Sicherheitsgründen unbeantwortet.

Doch wie gefährlich ist Willi S. tatsächlich? Jahrzehnte seines Lebens hat der Mann im Gefängnis verbracht, im Dezember 2011 war der heute 65-Jährige erneut verurteilt worden, weil er versucht hatte, seine Nichte zu töten. Im Urteil stand neben der Strafe von neun Jahren Haft auch die Maßregel anschließender Sicherungsverwahrung. „Dabei geht es darum, die Bevölkerung vor einer gefährlichen Person zu schützen“, erklärte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.

Aus Justizkreisen hieß es allerdings, dass Willi S. noch heute extrem bedrohlich ist, was aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen betreffe. Schwerste Straftaten seien möglich. Aus dem Ministerium hielt man dagegen, für Willi S. habe es keine konkreten Anhaltspunkte für schwere Straftaten gegeben. Das habe auch für die Fluchtgefahr gegolten – was sich als ziemlich falsch herausstellte.

Fesseln trug Willi S. nicht

Justizministerin Sütterlin-Waack hielt fest, diese Einschätzung treffe die zuständige Vollzugsleitung anhand der Gefährdungsprognose. Die JVA-Leitung entscheide auch über Begleitung und Fesselung der Strafgefangenen während einer Ausführung. Im Fall von Willi S. war mit einem Justizvollzugsbeamten und dem Pastoralreferenten die niedrigste Bewachungsstufe angesetzt. Auch Fesseln trug Willi S. nicht.

Dass die Ministerin erklärte, die Begleiter hätten sich lediglich versäumt abzustimmen, ärgert Thorsten Schwarzstock, in der Gewerkschaft der Polizei für Justiz zuständig. Er stellt die Konstellation in Frage: Da auch ein Justizvollzugsbeamter während des Dienstes die Toilette aufsuchen müsse, könnte die zweite Person mit dem Häftling jederzeit alleine sein. „Der JVA-Beamte kann aber nicht erst mit der externen Person eine Schulung machen“, so Schwarzstock. Er fragt: „Darf ein Pastoralreferent überhaupt unmittelbaren Zwang anwenden, also den Häftling aufhalten?“. Hätte der Geistliche eingegriffen, so Schwarzstock weiter, wäre sein Ruf bei den Gefangenen ruiniert. Es sei möglich, bis zu drei Beamte mit Schusswaffen einzusetzen, und auch den Strafgefangenen zu fesseln. Seiner Ansicht nach müssten zwei Begleiter das Mindestmaß sein, externe Mitarbeiter dürften nur zusätzlich eingesetzt werden.

Ausführung möglich, „wenn verantwortet werden kann, zu erproben...“

Schwarzstock bestätigte, dass bei einem Verurteilten mit Sicherungsverwahrung der Vollzug stufenweise gelockert werden könne. Im 2016 erneuerten Strafvollzugsgesetz seien die Maßstäbe im Hinblick auf Flucht und Missbrauchsgefahren aber verändert worden: Zuvor musste die JVA vor einer Ausführung die Flucht- und Straftatgefahr des Häftlings gänzlich ausschließen. Jetzt sei die Ausführung möglich, „wenn verantwortet werden kann, zu erproben...“, so der Gesetztestext. Schwarzstock meint, dies sein ein Punkt, den sich die Justizministerin in einer Überprüfung vornehmen könne. Ministerpräsident Daniel Günther hatte das Gesetz einst als „völlig verkorkst“ bezeichnet.

Peter Fölsch vom Lübecker Landgericht widersprach unterdessen Medienberichten, nach denen der Termin für die Prüfung zur Haftentlassung für Willi S. bereits für den 10. Februar angesetzt war. Stattdessen gebe es stets nach etwa zwei Dritteln der Haftzeit, bei Zustimmung des Häftlings, eine Prüfung. Ein solcher Termin verschiebe sich nach einer Flucht allerdings.

Auch wenn die JVA erklärte, Flucht sei straffrei, lediglich Disziplinarmaßnahmen seien für Willi S. möglich, sagte Oberstaatsanwältin Hingst: „Die Prognose verbessert sich natürlich nicht, wenn jemand flüchtet.“ Den Begleitern von Willi S. sei wohl keine Straftat vorzuwerfen. Zu möglichen Konsequenzen für den Gefängnismitarbeiter und den Pastoralreferenten wollten JVA und Ministerium sich nicht äußern.