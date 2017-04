Kiel. Um den Personalmangel in den Gefängnissen zu reduzieren, hat das Land 20 Tarifkräfte eingestellt. „Doch die Kollegen bekommen einen Schnellkursus und werden nach sechs Wochen vollwertig eingesetzt“, kritisiert Thorsten Schwarzstock, GdP-Landesvorsitzender für den Bereich Justizvollzug. Die Ausbildung eines Vollzugsbeamten dauert üblicherweise zwei Jahre.

„Nun werden Beschäftigte auf Geheiß von Ministerin Spoorendonk quasi von der Straße weg auf den Dienst mit den Gefangenen losgelassen“, klagt Schwarzstock. Angestellte müssten zum Teil nach nur wenigen Wochen eigenverantwortlich Abteilungen führen. Laut Landesvollzugsgesetz ist diese Aufgabe eigentlich Beamten vorbehalten. Angestellte sind in den Gefängnissen für Verwaltungsaufgaben zuständig, als Psychologen oder Therapeuten tätig. Nun sollen sie unter anderem auch Transporte, Krankenhausüberwachungen oder Nacht- und Besuchsdienste übernehmen.

Für den Gewerkschafter ist das ein unhaltbarer Zustand: „Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Verfahrensmuster im Umgang mit renitenten und suizidalen Gefangenen – so etwas lernt man nicht im Crashkurs-Verfahren“, kritisiert er.

Im Justizministerium will man von der Kritik nichts wissen: „Tarifbeschäftigte werden seit vielen Jahren zum Ausgleich von nicht vorhersehbaren Personalausfällen in den Anstalten eingesetzt“, so ein Sprecher.