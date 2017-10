Günther zufrieden mit Zwischenbilanz

Kiel. Das Kieler Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP überwindet nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther Grenzen. "Unsere Koalition schafft eine breite gesellschaftliche Bandbreite", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag zur 100-Tage-Bilanz der von ihm geführten Koalition. Das Bündnis löse tradierte Grenzen auf, sagte Günther. "Wir überwinden in Teilen auch das Lagerdenken". "Jamaika" denke Ökonomie und Ökologie gemeinsam. "Wir machen seriöse Politik", sagte Günther. "Und das ist das Beste gegen Politikverdrossenheit."

"Unsere 100-Tage-Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen", sagte Günther. Im Übrigen sei "Jamaika" ein Bündnis aus drei Parteien, aber kein eineiiger Drilling. Es werde zwischen ihnen auch weiterhin unterschiedliche Auffassungen geben.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hatte der neuen Koalition in Kiel Substanzlosigkeit bescheinigt und ihr die Schulnote 6 ausgesprochen. Dessen Spitzenakteure richteten dabei, laut Stegner, derzeit die Augen eher nach Berlin als nach Kiel.