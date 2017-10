Die Polizei soll stärker werden

Kiel. 400 junge Frauen und Männer sollen nach Plänen des Innenministeriums im nächsten Sommer ihre Ausbildung beginnen. Zudem fließen 32,4 Millionen Euro in Erweiterung und Modernisierung der Eutiner Polizeischule. Derzeit gibt es in Schleswig-Holstein 1420 Kripo-Beamte und 5350 Beamte bei Schutz- und Wasserschutzpolizei.

Das Ziel von Jamaika ist es, bis 2023 rund 500 zusätzliche Planstellen zu schaffen. Dafür sollen deutlich mehr Polizisten als bislang ausgebildet werden, da auch noch Abgänge durch Pensionäre abgefedert werden müssen. Die Planung des Landespolizeiamtes sieht in den nächsten sechs Jahren sogar gut 900 zusätzliche Beamte vor – ein eingebauter Puffer für Beamte, die ungeplant ausscheiden.

Erste Weichen hatte bereits die frühere Koalition aus SPD, Grünen und SSW gestellt und die Ausbildungszahlen von 260 (2015) auf 350 in diesem Jahr aufgestockt. CDU, FDP und Grüne legen noch einmal nach: 2018 sind 400 neue Anwärterstellen geplant. „250 sollen im gehobenen Dienst für die Kommissarslaufbahn besetzt werden, 150 im mittleren Dienst“, kündigt Torge Stelck vom Landespolizeiamt an. Die Bewerberzahlen sind hoch, stiegen in den vergangenen drei Jahren von 2500 auf 3800 in diesem Jahr. Auch die Zahl der Lehrkräfte steigt: 17 neue Ausbilder haben in der Eutiner Polizeischule ihren Dienst angetreten. 155 Lehrer sind dort zurzeit im Einsatz.

Bis 2022 will Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sieben Bauprojekte an der Landespolizeischule umsetzen. Geplant sind unter anderem zwei neue Unterkünfte (zwölf Millionen Euro), ein Wirtschaftsgebäude (9,2 Millionen) und Schulbauten (2,7 Millionen). Im Bau befindet sich bereits eine neue Einsatztrainingshalle für 6,8 Millionen Euro.

Das Innenministerium will zudem die Ausrüstung der Streifenbeamten verbessern. In einem Pilotprojekt sollen Body-Cams – kleine Schulterkameras, die Einsätze aufzeichnen – getestet werden. Auch sollen 300 Streifenwagen für eine Million Euro mit Sturmgewehren ausgestattet werden.