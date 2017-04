Jeder dritte Schleswig-Holsteiner will weitere Windräder

Kiel. 40 Prozent der Befragten erklärten, es solle sich nichts ändern, 24 Prozent wollen, dass es weniger Windräder geben soll, berichtet die Zeitung in ihrer Samstagausgabe. Die Forschungsgruppe hatte in dieser Woche 1001 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein befragt.

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauung vergrößern zu wollen und vor allem im Binnenland Flächen aus der Windkraft-Planung herauszunehmen. Sie unterstütze Günthers Vorhaben, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit den "Kieler Nachrichten", weil ein Ausgleich gefunden werden müsse zwischen dem, was für die Energieversorgung nötig sei, "und dem, was die unmittelbaren Belange der Bürger betrifft". Mehr Windenergie könne man nur erzeugen, "wenn geklärt ist, wie sie zu den Verbrauchen kommt", erklärte die Kanzlerin. Günther will am 7. Mai Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) ablösen.

Von dpa