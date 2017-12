Sie gehen auf Schatzsuche nach Pflanzen

Kiel. „Viele reagieren schon etwas verwundert, wenn ich von meiner Freizeitbeschäftigung berichte“, sagt Lili Beckmann. Mit dieser Erfahrung steht die 25jährige Studentin aus Kiel nicht allein. Auch die anderen in der Gruppe kennen das. Sich mit Taxonomie zu beschäftigen, also mit der Theorie und Praxis der biologischen Klassifikation - das hört sich für die meisten Menschen langweilig an. Doch das, was andere links liegen lassen oder achtlos mit Füßen treten, zu bestimmen – das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch erfüllend und manchmal so spannend wie eine Schatzsuche.

Vor allem, wenn man gemeinsam auf Pflanzen-Pirsch geht. „Allein loszuziehen, macht nicht nur deutlich weniger Spaß. Man lernt auch nicht annähernd so viel wie im Austausch mit anderen“, sagt Theresa Conradi. Die 34Jährige ist nicht nur privat interessiert an der heimischen Flora. Als Mitarbeiterin eines Planungsbüros braucht Sie dieses Wissen aber auch beruflich. Denn die Zahl der Artenkenner nimmt auch in Schleswig-Holstein ab, das botanische Wissen schwindet ebenso wie die Arten. Planungen ziehen sich deshalb in die Länge, im schlechtesten Fall bleiben Umweltbelange unberücksichtigt.

Deshalb hatte Philipp Meinecke von der AG Geobotanik Schleswig-Holstein und Hamburg Anfang 2017 die Idee, dass interessierte junge Leute sich zwanglos treffen, um gemeinsam die Pflanzenwelt der Region zu entdecken. 40 junge Leute – von Studierenden über Berufsanfänger, Naturschützer bis zu Wissenschaftlern –haben sich im Februar zu den „Jungen Botaniker*innen“ zusammengetan. Inzwischen stehen 70 Frauen und Männer auf der Liste der Gruppe. Einmal im Monat geht man gemeinsam auf Feldexkursion – auch im Winter. „Zwischendurch verabreden wir uns aber auch immer wieder spontan übers Internet. Wer Zeit und Lust hat, kommt dann einfach mit, so wie heute“, sagt Eugen Görzen, der zurzeit seine Doktorarbeit in Landschaftsökologie schreibt.

Die AG Junge Botaniker ist für Interessierte offen, auch für Schüler: jubo@ag-geobotanik.de, www.ag-geobotanik.de/junge-botaniker.html