Polizei sucht noch immer den Täter

Quickborn/Itzehoe. Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagabend eine Männerleiche in einem Waldstück am Rastplatz Holmmoor an der A7 gefunden. Da noch immer unklar ist, wer den 22-jährigen Boxer aus Schenefeld erschossen hat, bittet die Itzehoer Mordkommission um Hilfe:

- Wer hat rund um den Fundort der Leiche im Bereich der Raststätte Holmmoor im Zeitraum vom 23. Juni 2017 bis zum 21. Juli 2017 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

- Wer hat am Tag des Verschwindens des 22-Jährigen (23. Juni 2017) nach 17 Uhr in der Hamburger Kollaustraße im Bereich des Audi-Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht? Ein Zeuge hat den jungen Mann hier zuletzt gesehen.

- Wem ist in den Tagen nach dem 23. Juni 2017 in der Straße Alte Kollaustraße in Hamburg ein schwarzer Maserati aufgefallen?

- Auch der 37-jährige Trainer des Toten wurde am Bein angeschossen. Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben? Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 23. Juni 2017 gegen 0.30 Uhr in der Wedeler Straße Möllers Park. Laut Polizei steht die gefährliche Körperverletzung möglicherweise im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt.

Hinweise nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Von KN