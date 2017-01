KN-Aktion Twittern Sie an Donald Trump!

Kiel. Das geht auch, wenn Sie nicht bei Twitter sind: Senden Sie uns, was Sie Trump am liebsten mitteilen würden, per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de

Nicht länger als 140 Zeichen, bitte ein Foto von sich mitschicken. Was wünschen Sie sich von Trump, was wünschen Sie ihm? Was sollte er tun, was sollte er lassen?

Tweets an @kn_online unter #dearmrpresident.

Die schönsten Botschaften drucken wir ab.