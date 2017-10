Wir suchen Ihre gute Nachricht des Jahres!

Kiel. Unsere Zeitung startet mit anderen norddeutschen Zeitungen und NDR Info die Aktion „Meine gute Nachricht“. Was war Ihr schönster Moment in diesem Jahr? Ein unverhofftes Wiedersehen? Der erfolgreiche Einsatz für ein gemeinnütziges Projekt? Spontane Hilfe in einer schwierigen Situation? Was haben Sie 2017 Außergewöhnliches und Erfreuliches erlebt?

Wir suchen Geschichten – Ihre Geschichten! Witzig oder berührend, spannend oder einfach nur ungewöhnlich! Erlebnisse, die anderen Mut, Hoffnung oder gute Laune machen. Machen Sie Ihre Geschichte zur Story 2017. Eine Jury wird aus den Einsendungen die sechs besten Beiträge auswählen. Präsentiert werden diese dann Ende November in den Kieler Nachrichten und zusätzlich noch in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dem „Hamburger Abendblatt“, der „Ostsee Zeitung“ sowie auf NDR Info.

Die Einsender der sechs besten Geschichten erwartet eine einzigartige Belohnung: Am Donnerstag, 11. Januar, zum ersten Geburtstag der Elbphilharmonie, öffnen sich für die Gewinner und ihre Begleitperson die Türen des spektakulären Konzerthauses. Bei einer exklusiven Führung erhalten Sie die Möglichkeit, einen Blick in den Backstage-Bereich der „Elphi“ zu werfen, und können im Anschluss im Konzertsaal eine Generalprobe des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Herbert Blomstedt erleben.