Kiel. Das große Weihnachtsgewinnspiel unserer Zeitung steht unter dem Motto „Schreiben, malen und gewinnen!“ Die schönsten Einsendungen werden in der Weihnachtsausgabe am 23. Dezember veröffentlicht. Zu gewinnen sind Preise im Gesamtwert von 1700 Euro, die von neun Unternehmen aus der Region gespendet werden. Im Anschluss an die Veröffentlichung sind dann alle Leser gefragt: Bis zum 2. Januar können sie die schönsten drei Bilder, Gedichte oder Geschichten auswählen. Wer mit abstimmt, kann ebenfalls etwas gewinnen. Nun gilt es, kreativ zu werden, so wie Marieke, die uns im vergangenen Jahr ihren Weihnachtswald mit Rentieren zugesandt hat. Viel Spaß beim Einstimmen auf das Weihnachtsfest!

Wer mitmachen möchte, kann seine kreativen Werke bis zum 14. Dezember mit Name, Adresse und Altersangabe schicken an: Kieler Nachrichten, Stichwort: Weihnachtsgewinne, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, Nadine Carstens, oder per E-Mail an sonderthemen@kieler-nachrichten.de.

Von KN