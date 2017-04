Die Polizei will mit neuer Strategie gegen Raser und Drängler vorgehen. In der Landespolizeiführung wird darüber nachgedacht, alle 18 Videowagen in Neumünster und Bad Oldesloe zu konzentrieren. Das kritisieren die Polizei-Gewerkschaften. Eine Landespolizei-Arbeitsgruppe soll im Sommer entscheiden.